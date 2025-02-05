Москва, 5 февраля, 2025, 10:23 — ИА Регнум. По итогам 2024 года кофейный бренд Monarch обогнал по продажам Nescafe, став новым лидером рынка горячих напитков в России. Об этом 5 февраля сообщил РБК со ссылкой на исследовательскую компанию Nielsen.

РИА Новости/Евгений Биятов

Компания оценивала продажи в денежном выражении, учитывая как чай, так и молотый с растворимым кофе. Monarch, выпускаемый подразделением нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts (JDE), стал первым, прибавив в рейтинге пять позиций в сравнении с 2023 годом. Марка Nescafe швейцарской компании Nestle опустилась на вторую строчку. Уточняется, что в натуральном выражении продажи Monarch в прошлом году выросли в 3,5 раза по сравнению с 2023 годом. У Nescafe объёмы снизились почти на 7%.

В пятёрке самых покупаемых брендов также чай Greenfield и кофе Jardin, за выпуск которых отвечает группа компаний «Орими», а также MacCoffee от сингапурской компании Food Empire Holdings.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что в 2025 году россияне могут столкнуться с новым скачком цен на кофе. Причиной стал рост биржевых цен на арабику и робусту, которые достигли рекордных отметок.

27 ноября биржевые цены на арабику достигли рекорда 1977 года — стоимость мартовского фьючерса составила 7,05 доллара за килограмм. Вместе с арабикой вырос в цене и другой сорт кофе — робуста, чьи январские фьючерсы на бирже ICE поднялись к 25 ноября до 5,3 тыс. долларов за тонну. Таким образом, биржевая цена робусты за год выросла более чем в два раза, а арабика подорожала на 80%.

Крупные производители чая и кофе с сентября повысили цены на 6–9% для ретейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию». Сообщалось, что это связано с девальвацией рубля, подорожанием импорта сырья и падением урожайности какао-бобов и чая.