Москва, 5 февраля, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Центральный банк России (ЦБ РФ) выявил новые приёмы по искажению информации о вкладах со стороны банков. Об этом 5 февраля рассказали в регуляторе.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ЦБ уточнили, что многие финансовые организации привлекают внимание клиента, выделяя крупным шрифтом максимально возможную ставку по вкладу. Кроме того, банки могут искажать данные в своих калькуляторах доходности по депозитам.

«Обычно главная задача таких калькуляторов — отразить максимально выгодные параметры продукта», — добавил экономист Андрей Бархота в беседе с «Известиями».

Ещё кредитные организации часто прописывают на сайтах и в приложениях показатель доходности, но не уточняют процентную ставку. В ЦБ пояснили, что законодательство не регулирует, как именно должна рассчитываться доходность, поэтому банки имеют право применять свою методику расчётов и показывать клиентам искажённую информацию.

При этом регулятор порекомендовал участникам рынка не искажать данные в рекламе вкладов, но банки могут не исполнять эти рекомендации. Если кредитная организация не прислушается к регулятору, то он может направить банку предписания, которые уже будет необходимо выполнить, уточнил Бархота.

На недобросовестное отображение ставок по вкладам в рекламных материалах также обратили внимание в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Там уточнили, что банки нарушают требования к рекламе депозитов, если не указывают вместе со ставкой все условия, от которых зависит их доходность.

В ноябре ФАС выдала Сбербанку предписание за нарушение законодательства о рекламе. В службу поступила жалоба на рекламу автокредита, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. Там утверждалось, что первый взнос выдаётся под 0%, а оформление занимает две минуты. При этом существенная информация об условиях автокредита на баннере отсутствовала.

В конце октября ФАС возбудила дело в отношении ВТБ в связи с нарушением закона о рекламе. В ролике, касающемся вкладов, важная информация шла в течение короткого времени и демонстрировалась трудным для восприятия способом.