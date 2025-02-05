Москва, 5 февраля, 2025, 10:19 — ИА Регнум. Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности. Об этом 5 февраля заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2025».

Александр Щербак/ТАСС

Он отметил, что цифровые технологии превращаются в настоящее время в инструмент геополитического противостояния. В этой связи необходимо выработать общепризнанные механизмы обеспечения информационной безопасности.

«Для этого Россия подготовила и с группой единомышленников представила в ООН проект концепции конвенции об обеспечении международной информационной безопасности», — заявил Храмов.

В документе прописаны правовые условия для снижения рисков политических провокаций и устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий, пояснил он.

Храмов также отметил, что США, пытаясь сохранить выгоды от технологической гегемонии в информационном пространстве, активизируют меры по сдерживанию научно-технических процессов своих конкурентов. Вашингтон не скрывает своих планов заставить остальные страны «плясать под американскую цифровую дудку».

«Россия, напротив, исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности, основанной на общепринятых юридически обязывающих нормах взаимодействия в киберпространстве», — отметил Храмов.

Как сообщало ИА Регнум, вопросы информационной безопасности регулярно обсуждаются на встрече президента Владимира Путина с членами Совбеза РФ. В ноябре на заседании с докладом выступил министр цифрового развития Максут Шадаев.

В начале декабря на встрече с лидерами парламентов стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности президент России заявил о важности вопросов правового регулирования вопросов, связанных с интернетом. Используя возможности искусственного интеллекта, необходимо обеспечить безопасность граждан и их права, в том числе права на частную жизнь.