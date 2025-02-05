Москва, 5 февраля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Пенсии работающих россиян увеличатся летом 2025 года. Об этом рассказал 5 февраля кандидат экономических наук Игорь Балынин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Отмечается, что размер пенсионных выплат увеличится с 1 августа с учётом пенсионных баллов, сформированных в 2024 году.

«В августе 2025 года работающих пенсионеров будет ждать ещё одна «прибавка» к пенсии: беззаявительная корректировка размера страховой пенсии с учётом пенсионных баллов, сформированных в 2024 году. Максимальный размер… составит 437,07 рубля», — передаёт слова Балынина «Газета.Ru».

Он также напомнил, что в апреле проиндексируют и социальные пенсии — на 14,75%. Таким образом, в 2025 году средний размер социальных выплат составит порядка 15,5 тыс. рублей.

Что касается военных пенсий, то с января они увеличились на 9,5%, а выплаты за январь и февраль граждане получат в феврале. Балынин также уточнил, что это повышение — дополнительное, а запланированная индексация военных пенсий произойдёт в октябре — на 4,5%.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что получающим страховую пенсию россиянам проиндексируют выплату на 9,5% до 25 февраля. Она отметила, что россияне в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль, а также доиндексацию за январь.

Кроме того, 3 февраля глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что граждане РФ могут уменьшить размер своей пенсии из-за совершения ряда ошибок. Он пояснил, что это может произойти из-за перерывов в трудовом стаже, заниженной серой зарплаты и отсутствия официального трудоустройства, а также из-за долгов по налогам и кредитам.