Анталья, Турция, 5 февраля, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Междугородний автобус вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья, в результате чего свыше 30 человек пострадали. Об этом 5 февраля сообщил телеканал TRT Haber.

TRT Haber

Уточняется, что автобус ехал из Антальи в Адыяман (восточная часть Турции) и попал в аварию в районе Газипаша.

«Водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет. В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших, включая восьмерых несовершеннолетних, направили в ближайшие медучреждения.

По информации агентства DHA, автобус вылетел с обрыва и упал с высоты 25 метров. При этом десять человек из числа пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции грузовой автомобиль вылетел с моста вместе с другими автомашинами. В результате ДТП погибли три человека и ещё 26 пострадали.