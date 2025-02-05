Дублин, 5 февраля, 2025, 09:55 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз жёстко раскритиковал ответ главы киевского режима Владимира Зеленского на предложение президента США Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на американскую помощь.

ИА Регнум

«На Украине у диктатора Зеленского всё продаётся», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом Боуз прокомментировал слова Зеленского о том, что Киев готов к разработке полезных ископаемых с США. При этом глава киевского режима признал, что значительные объёмы редкоземельных ресурсов теперь находятся на освобождённых российскими военными территориях.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с территории Украины в обмен на финансовую помощь киевскому режиму и намерены добиться от украинской стороны соответствующих гарантий в этом вопросе.

По данным украинских СМИ, Киев утратил контроль над основной частью территорий с месторождениями редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США. Свыше 70% запасов таких ресурсов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Днепропетровской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля назвал инициативу президента США о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 5 февраля отметил, что Зеленский пытается обмануть главу Белого дома, обещая передать США права на добычу редкоземельных металлов. В действительности подходящих месторождений таких ресурсов на территории Украины нет.