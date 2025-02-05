Москва, 5 февраля, 2025, 10:06 — ИА Регнум. В шести регионах России на этой неделе ожидается температура ниже нормы на 6—12 градусов Цельсия. Об этом 5 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

До минус 35 градусов ожидается на этой неделе на юге Красноярского края.

«Аномально холодная погода на юге Сибири, в Алтайском крае, там температура на 6—7 градусов ниже нормы, она составит 27—28 градусов ниже нуля, а в Иркутской области с 6 по 9 февраля температура на 6—12 градусов ниже нормы — минус 41—46 градусов, поэтому, конечно же, замёрзнет юг Байкала», — процитировал Вильфанда ТАСС.

По данным синоптиков, в Якутии на этой неделе температура воздуха будет ниже нормы на 10 градусов. Минимальные значения составят минус 53 градуса.

Холодно будет и на Чукотке: температура опустится ниже нормы на 7—9 градусов и составит 49—52 градусов мороза. В Магаданской области и на Камчатке ожидается 45—49 градусов мороза. Этот показатель на 5—8 градусов ниже нормы, добавил Вильфанд.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Вильфанд рассказал, что начало недели будет очень холодным в Сибири и на Северном Урале. До 35 градусов мороза ожидается на Северном Урале, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Ночные температуры на Южном Урале составят минус 10 градусов.

По данным синоптиков, атмосферное давление в Москве в ближайшие выходные достигнет рекордного в истории значения — 777 мм ртутного столба. Осадков не ожидается, в столице будет солнечно и маловетрено.