Киев, 5 февраля, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского угрожает мобилизовать в ряды украинских формирований певца Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом 5 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Стрингер/РИА Новости Верка Сердючка (Андрей Данилко) во время концерта

Отмечается, что 51-летнего певца не выпускают с Украины, так как он подпадает под возраст призыва в армию. Артисту разрешают выступать за границей только на благотворительных концертах в поддержку киевского режима.

К Данилко на таких мероприятиях прикомандирован сотрудник спецслужб, который следит, чтобы артист не попытался не вернуться из командировки, а полученные Сердючкой деньги идут «прямиком на Банковую», где решают, сколько из них оставить артисту.

«Агент Андрея Данилко неоднократно озвучивал эти условия ивент-менеджерам разных европейских стран за последние месяцы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля издание «Украинская правда» написало, что ВСУ переводят в пехоту порядка 50 тыс. военных других родов войск для пополнения боевых бригад и запуска процесса ротации. Как отметил главком украинской армии Александр Сырский, в генштабе уже готов и утверждён план ротации, которой не было с начала спецоперации в феврале 2022 года.

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу 2 февраля рассказал, что в городе Каменце-Подольском отправили на фронт преподавателя университета, обманом заманив его в ТЦК (аналог военкомата на Украине). Он уточнил, что отправленный на передовую мужчина работает в вузе на двух с лишним ставках, а украинское законодательство не предусматривает призыв в армию работников учебных заведений, работающих на полную ставку.