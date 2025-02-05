Москва, 5 февраля, 2025, 09:26 — ИА Регнум. С 1 марта владельцы земельных участков, где не было проведено межевание и их границы не прочерчены на кадастровых картах, не смогут их продать, подарить или оставить в наследство. Об этом 5 февраля рассказала юрист, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С марта в РФ вступают в силу поправки в федеральный закон №487-ФЗ, запрещающие Росреестру регистрировать сделки с участками, если в документах не имеется сведений о местоположении их границ.

«Если у ваших соседей участки зарегистрированы по всем правилам и стоят на кадастровом учёте, вам не нужно спрашивать их согласия для проведения межевания. Вызывайте кадастровых инженеров-геодезистов, которые сформируют межевой план. Его надо отнести в МФЦ, а там специалисты уже отправят его в Кадастровую палату при Росреестре, где и зарегистрируют границы», — привела её слова «Газета.Ru».

По словам юриста, после этого собственник земельного участка будет точно знать, чем именно он владеет, и что в будущем может уберечь его от возможных проблем с соседями или проживающими рядом родственниками.

При этом в случае, если границы соседних участков также не зарегистрированы, нужно договориться о межевании, и участок будет зарегистрирован только после получения согласия соседей. При наличии неразрешимых разногласий необходимо обращаться в суд.

Нигматуллина уточнила, что в настоящее время в судах лежит «очень много дел, связанных с земельными спорами», так как до этого собственники участков получали «синие свидетельства» без указания их границ.

«Даже если вы приезжаете по этому адресу, вы точно не можете определить, где же конкретно ваш участок земли. То есть юридически земля определённого метража у вас в собственности вроде есть, а фактически — её может и не быть или она совсем иного размера, чем вы думали, потому что там разбиты соседские грядки. И сосед не согласен освободить для вас ни пяди, потому что он всю жизнь этим участком пользовался. Разрешить такой спор может только суд», — пояснила она.

Юрист добавила, что для государства такая ситуация также является невыгодной, потому что с участка без границ невозможно получить нормальный налог.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в обязательном порядке информировать родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии. По его мнению, это позволит предотвратить несправедливые случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетиями, изымается только из-за того, что пожилой владелец уже не в состоянии ухаживать за ней.

В июле 2024 года Государственная дума приняла закон, согласно которому правительство РФ уполномочено устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населённых пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах, ограничив тремя годами максимальный срок их освоения.

В документе не предусматриваются новые виды наказания или повышение штрафов. Для собственника за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства или огородничества, установлена административная ответственность.