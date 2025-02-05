Архангельск, 5 февраля, 2025, 09:20 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1в» 5 февраля стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С космодрома «Плесецк» боевыми расчётами космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября с Плесецка стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а». Она вывела на орбиту военный спутник, с которым была установлена устойчивая телеметрическая связь.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка 4 декабря. Аппарат был выведен на целевую орбиту. Ракета принята на управление наземными средствами ВКС России.