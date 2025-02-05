Западные страны усиливают до максимума санкционное давление на Россию, вводя всё новые запреты и ограничения, грубо разрывая экономические связи, попирая право частной собственности и законы рынка и вынуждая частный бизнес уходить с российского рынка. По словам президента Владимира Путина, по экономике России сейчас наносится «массированный удар». Принимая этот агрессивный вызов, российские власти на федеральном и региональном уровне разрабатывают и вводят меры по защите финансовой системы, различных сфер экономики, а также системообразующих отраслей и предприятий. При этом ситуация внешнего давления, по словам президента России, это «время возможностей, для того чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета». Все новости о санкциях, контрсанкциях и обретении Россией подлинной независимости — в трансляции ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

06:50 12.03.2022 Ничего фатального для России от санкций не будет. Наоборот, откроются перспективы для российского бизнеса, считает член совета при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров. «Мы это все переживем, Россия справится. Программа импортозамещения работает с 2014 года и работает неплохо», — сказал каналу «Донбасс решает» Герман Владимиров. По его словам, это позволит появиться новым заводам и фабрикам в самой России.

06:52 12.03.2022 Минфин США раскрыл, против кого был введен новый пакет санкций. Ограничения распространяются на спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и бизнесмена Виктора Вексельберга.

06:53 12.03.2022 Почти 1100 блогеров-миллионников пострадают от закрытия Instagram в России, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

06:55 12.03.2022 Информационное пространство перекраивается. Первые лица уходят из Instagram в ВК, ОК и Telegram. Вот и губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал своих 66 тысяч подписчиков мигрировать на его страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

06:57 12.03.2022 Глава Чечни Рамзан Кадыров счел блокировку Instagram своевременным решением. Компанию Meta он назвал средством пропаганды фашизма и терроризма.

06:58 12.03.2022 Эксперт: мебель сети IKEA можно заменить товарами 6 тысяч российских компаний-производителей. «Ассортимент российской мебели стал значительно шире, и наша мебельная промышленность сегодня может предложить намного больший выбор, чем IKEA. Это касается и ценового диапазона», — пояснил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков. Эксперт заметил, что российские производители пока всё еще сильно зависят от импортной фурнитуры для производства мебели — «сейчас, безусловно, ассортимент фурнитуры временно сократится, а сроки поставок увеличатся» ‑ и выразил надежду на то, что через какое-то время все наладится.

07:04 12.03.2022 Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации $415 млрд резервов российского Центробанка, заявил первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин. Сейчас основная валютная часть золотовалютных резервов Банка России заморожена из-за введенных против него санкций США, Евросоюзом и рядом других стран. О планах ввести ограничительные меры, «которые не позволят Банку России использовать собственные международные резервы для ослабления воздействия западных санкций», объявили в совместном заявлении лидеры Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США. Цитата канала «Экономика».

07:18 12.03.2022 Международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 18 российских добывающих компаний до уровня «CC», сообщается на сайте рейтинговой организации. Речь идет о «Газпром нефти», «Татнефти», «Новатэке», «Лукойле», «Башнефти», «Северстали», НЛМК, ММК, «Евразе», «Металлоинвесте», «Норильском никеле», группах компаний «Петропавловск» и «Алроса», а также о СУЭК, «Сибуре», «Акроне», «Уралкалии» и «Фосагро». Читайте подробнее: Fitch понизило рейтинги ряда российских добывающих компаний

08:06 12.03.2022 Руководство США пытается найти виноватых в том, что антироссийские санкции сильно ударили по американской экономике. Вместо того чтобы взять ответственность за свои решения этой ночью Байден свалил всё на Россию, и лично президента. «И не говорите мне, что цены на газ выросли из-за нашего плана по спасению экономики. Эту проблему создали не демократы, а Владимир Путин», — заявил Байден.

08:07 12.03.2022 Законодатели США требуют от администрации Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола — CNN.

08:11 12.03.2022 Глава Саратовской области Роман Бусаргин: — Объемы продаж сахара на ярмарке на Театральной площади увеличен в 10 раз. Сегодня на сельскохозяйственной ярмарке работают пять точек по реализации сахарного песка. Вчера на заседании штаба дал поручение по увеличению объёма поставок от Балашовского сахарного завода на ярмарки и в сетевые магазины. С 7:30 по местному времени продажи ведутся в 5 точках. Объемы поставки увеличены в 10 раз. Действуют ограничения по продаже в одни руки — не более 2 кг на развес или не более 1 упаковки фасованной продукции. Это позволит избежать приобретение сахара в целях перепродажи по более высоким ценам. Телеграм-канал губернатора.

08:12 12.03.2022 Финансовая гвардия Италии арестовала яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко. Об этом РИА Новости сообщили источники в ведомстве. Крупнейший в мире мотосейлер оценивается в 530 млн евро. Длина яхты — 150 м, водоизмещение — почти 13 тыс тонн, спущена на воду в 2008 году.

08:12 12.03.2022 Блокировку корпоративных кредитных карт лондонского футбольного клуба «Челси» начали банки Великобритании из-за санкций, введенных властями этой страны в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом 11 марта сообщила британская газета Times со ссылкой на источники. Подробности в материале: Банки Британии заблокировали корпоративные карты ФК «Челси»

08:15 12.03.2022 Страны Евросоюза занимаются подготовкой четвертого пакета санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС в Версале. «Мы теперь представим четвертый пакет санкций», — сказала она. Фон дер Ляйен также отметила, что ЕК к середине мая намерена представить предложения по отказу от российского газа, нефти и угля к 2027 году. «Да, это будет сложно, но это возможно. Это потребует усилий каждого европейца», — добавила она. Цитата канала «Экономика».

08:17 12.03.2022 Американская Colgate-Palmolive прекращает импорт, инвестиции и вложения в рекламу в России, останутся только «важные для здоровья и гигиены» товары, заявил глава компании.

08:21 12.03.2022 Иркутская область. Мэр Братска ушел из Instagram и Facebook. «Компания Meta сделала ФБ и Инстаграм оружием информационной войны. Это значит, что теперь любой пользователь этих соцсетей может совершенно безнаказанно призывать к насилию и расправе над россиянами. При этом модераторы не заблокируют аккаунт. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунты в Инстаграм и Фейсбук», — пояснил Сергей Серебренников. По словам мэра, он продолжит сообщать о событиях города и личном отношении к жизненным ситуациям в Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках.

08:22 12.03.2022 Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США 11 марта направила в администрацию президента США Джо Байдена обращение, в котором содержится требование добиться исключения России из Интерпола. Об этом сообщает телекомпания CNN. Об этом: Администрации США предложили добиться исключения России из Интерпола

08:26 12.03.2022 Разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями не будет затрагивать ранее ведённый запрет на поставки в Россию из США долларовых банкнот. Об этом говорится в обнародованной 11 марта генеральной лицензии американского минфина. Читайте также: Минфин США сделал исключение из запрета на ввоз долларов на территорию РФ

08:27 12.03.2022 Соцсеть Instagram станет недоступна для российских пользователей 14 марта. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора. Об этом: Роскомнадзор заблокирует Instagram 14 марта

08:50 12.03.2022 Американская компания Strava приостановила работу одноимённого мобильного приложения для спортсменов в России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Вместе с сотнями других корпораций и организаций мы поддерживаем временную приостановку предоставления услуг», — отметили в Strava. Читайте подробнее: Сервис для спортсменов Strava приостановил работу в России

08:50 12.03.2022 Решение о полном закрытии своего оставшегося на территории России бизнеса из-за введенных ранее антироссийских санкций приняло руководство Deutsche Bank. Об этом 11 марта говорится в заявлении пресс-службы указанной кредитной организации. Читайте подробнее: Deutsche Bank полностью закрывает свой бизнес в России

08:51 12.03.2022 США ввели санкции против руководства Новикомбанка. Также ограничения коснутся компании «АБР менеджмент», — говорится в заявлении, опубликованном руководителем американского внешнеполитического ведомства. Дополнительно Госдепартамент вводит санкции в отношении четырёх членов правления Новикомбанка, включая его председателя Елену Георгиеву.

08:57 12.03.2022 Компания из США Colgate-Palmolive будет поставлять в Россию только средства повседневного использования для здоровья и гигиены, а также прекращает инвестиции и вложения в рекламу в России. Об этом говорится в заявлении главы компании Ноэля Уолласа, 11 марта обнародованном на сайте компании. Подробности в материале: Компания Colgate-Palmolive ограничила поставки своей продукции в Россию

09:03 12.03.2022 В Ростове-на-Дону разработают меры, которые должны повысить устойчивость экономики в условиях санкций. Для этого создан антикризисный штаб, сообщили ИА REGNUM в городской администрации. Читайте также: В Ростове-на-Дону разработают меры поддержки экономики в условиях санкций

09:15 12.03.2022 После введения правительство Великобритании санкций против российского предпринимателя Романа Абрамовича, вклады последнего в американских частных инвестиционных фондах оказались заблокированными. Об этом 11 марта сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Подробности в материале: Вклады Абрамовича в американских хедж-фондах заморозили — WSJ

09:37 12.03.2022 В магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

09:45 12.03.2022 Письменные обращения партнерам по Международной космической станции с требованием снять санкции со своих предприятий направила государственная корпорация «Роскосмос». Об этом 12 марта сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Роскосмос потребовал снять санкции от зарубежных партнеров по МКС

09:46 12.03.2022 Стив Бейкер (депутат-лейборист) и Эд Дэйви (либерал-демократ) заявили, что антироссийские санкции могут довести Великобританию до сильнейшего экономического шока с 1973 г., пишет Daily Mail. Читайте также: Daily Mail предрекла Великобритании сильнейший экономический шок

09:54 12.03.2022 Deutsche Bank объявил о закрытии оставшегося бизнеса в России, отмечается в заявлении банка. Подробности в материале: Deutsche Bank объявил о закрытии бизнеса в России

10:06 12.03.2022 Правительство России должно своевременно реагировать на изменение ситуации на рынке труда, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость россиян, заявила Голикова.

10:10 12.03.2022 Газпром подаёт газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 млн кубов на 12 марта — компания.

10:13 12.03.2022 Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов поддержал предложение концертных компаний ввести мораторий на возврат денег за билеты на перенесенные концерты. Он пообещал обратиться в правительство с поддержкой новых инициатив. «Прежде всего нужно приводить в соответствие с реалиями ту статью КоАП, которая накладывает ответственность за невозврат в Российскую Федерацию денег, уплаченных иностранным контрагентам за невыполненные работы и неоказанные услуги. Многие концертные агентства столкнулись с тем, что западные артисты отменили запланированные гастроли, но внесенную предоплату не возвращают. Эти деньги и так потеряны, было бы странно наказывать агентства за это еще и по КоАП», — отметил бизнес-омбудсмен.

10:14 12.03.2022 Татьяна Голикова провела заседание рабочей группы по восстановлению рынка труда. Главной темой стало обсуждение текущей ситуации на рынке труда и дополнительных мероприятий, направленных на его поддержку. Также обсуждалась организация оперативного мониторинга ситуации в регионах и на системообразующих предприятиях, в том числе автомобилестроения. Татьяна Голикова: «Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан».

10:16 12.03.2022 eBay приостановил все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки, говорится в сообщении, направленном компанией зарегистрированным на площадке продавцам из России.

10:29 12.03.2022 Принадлежащие музеям из России картины, которые представленные на выставке «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» в Париже, не будут отправлены российской стороне из Франции до момента, пока не создадутся оптимальные условия для их транспортировки. Об этом 11 марта сообщило французское издание Marianne. Читайте подробнее: Во Франции задержали отправку в Россию картин из коллекции Морозовых

10:29 12.03.2022 Глава Калмыкии Бату Хасиков, покинувший Instagram и Facebook, но продолжающий общение с жителями республиками в других социальных сетях, назвал политику Meta информационным терроризмом. Об этом: Глава Калмыкии назвал политику Meta информационным терроризмом

10:40 12.03.2022 В правительстве Алтайского края обсудили текущую ситуацию в экономике региона и меры по минимизации последствий антироссийских санкций. Об этом: На Алтае разрабатывают меры борьбы против антироссийских санкций

10:55 12.03.2022 В связи с военной операцией России на Украине и беспрецедентным санкционным давлением Запада главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников призвал не паниковать: несмотря на мощные мировые процессы, для каждого рядового гражданина мало что изменится. В своем телеграм-канале 12 марта он также отметил: «Сейчас многие в растерянности и даже в панике. Это понятно — кажется, что рушится привычный уклад жизни. Глобально — оно так и есть, идут мощные геополитические изменения, необратимые и неизбежные. Первые толчки начались давно, возведение пандемии в ранг мировой угрозы человечеству стала первым актом надвигающихся перемен. Нам выпало жить в это время и надо жить. Без паники. Что бы там ни говорили новостные каналы: невозможно изолировать и задушить самую большую и самую богатую ресурсами страну в мире. Первый шок пройдёт, и мы увидим, что для каждого рядового гражданина мало что изменится, не будет катастрофического провала. Рубль стабилизируется, потому как за ним — богатейшие ресурсы нашей страны: это не только нефть и газ, но и вода, лес, минералы и многое, многое другое! …». Читайте также: Доктор Мясников: «Еда, лекарства, одежда — все будет!»

10:56 12.03.2022 Санкции против супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и двух его детей вводят власти Соединенных Штатов. Об этом 11 марта говорится в пресс-релизе Минфина США. Подробности в материале: США ввели санкции против жены и двух детей Пескова

10:57 12.03.2022 Табачные компании приостанавливают поставки продукции в Россию и сокращают производство. Это British American Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans и Glo). Также о сокращении производства заявили Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, стики для IQOS).

11:05 12.03.2022 Руководитель Instagram как будто не понимает основного. Единожды допустив фашистские действия или высказывания, это откроет двери для того, чтобы чума фашизма распространялась по всему миру. А именно как фашизм рассматривает большинство россиян заявления и действия Meta. Об этом 12 марта в своем телеграм-канале написала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Сейчас это уже вопрос национальной гордости и чести, а не только вопрос информационной безопасности. Meta не оставила россиянам другого выбора. Любые слова, которые говорит компания сейчас — лишь воздух, они даже не сделали шаг для того, чтобы принести извинения гражданам нашей страны», — подчеркнула она.

11:08 12.03.2022 Главы Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края покидают Instagram. О своём уходе Игорь Кобзев,Алексей Цыденов и Александр Осипов сообщили после разрешения компании Meta призывать к насилию в отношении российских военных. Власти перебираются в другие соцсети — телеграм, одноклассники и ВКонтакте. К «переезду» также присоединились мэры Иркутска, Улан-Удэ, Братска и Усть-Илимска.

11:08 12.03.2022 Для сохранения для жителей России рабочих мест необходимо вести работу на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке труда. Об этом 12 марта заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию на рынке труда. Читайте подробнее: Голикова призвала вести работу на опережение для сохранения рабочих мест

11:10 12.03.2022 Рубль. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

11:17 12.03.2022 Обороты российской торговли стремительно растут. Пока ещё рано говорить о конкретных показателях, однако показатели первого квартала обещают быть внушительными. Подробности в материале: Экономика России: импортозамещение идёт семимильными шагами

11:18 12.03.2022 Яхта, которая является одним из активов бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко и стоимость которой составляет свыше €530 млн, арестована Финансовой гвардией Италии. Об этом 12 марта рассказали источники в итальянском силовом ведомстве. Подробности в материале: Власти Италии арестовали яхту миллиардера Мельниченко

11:27 12.03.2022 Россия, если потребуется, готова к жесткому противостоянию с ЕС в энергосфере — МИД РФ.

11:32 12.03.2022 Ненад Попович — министр по инновациям Сербии — осудил Meta за разжигание ненависти к России. Об этом 12 марта передает его пресс-служба. Подробности в материале: Министр по инновациям Сербии осудил Meta за разжигание ненависти к РФ

11:35 12.03.2022 Глава Кургана Елена Ситникова просит земляков не закупать сахар впрок. Свою просьбу она опубликовала на своих страницах в социальных сетях. «Не нужно закупать сахар впрок. До сезона заготовок еще далеко, а искусственный ажиотаж лишь стимулирует рост цен. По данным федерального Минсельхоза, отгрузки сахара-песка в торговые сети ведутся регулярно. Сахар, мука, гречка — всё это производится в России. Они никуда не исчезнут с полок магазинов», — уверяет курганцев глава столицы Зауралья. Читайте подробнее: Глава Кургана просит земляков не создавать искусственный дефицит сахара

11:39 12.03.2022 Власти Иркутской области создали штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики в условиях санкций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Читайте также: В Приангарье антироссийским санкциям будет противостоять штаб

11:41 12.03.2022 Перед РФ открывается окно возможностей по обретению экономического суверенитета. Об этом 12 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв. Читайте подробнее: Об экономическом суверенитете России: может быть больно, но игра стоит свеч

11:57 12.03.2022 Власти Турции не хотят присоединяться к антироссийским санкциям Запада и выступают за решение вопросов дипломатическим путем. Об этом 12 марта заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, его слова приводит газета Hurriyet. Об этом: Глава минэнерго Турции: Анкара не хочет присоединяться к санкциям против РФ

12:04 12.03.2022 В случае если это будет необходимо, российская сторона готова вести жесткое противостояние с Европейским союзом в энергетической сфере. Об этом 12 марта заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Об этом: Россия готова к жесткому противостоянию с Евросоюзом в энергосфере — МИД РФ

12:09 12.03.2022 Цукерберг. Facebook. Александр Горбаруков © ИА REGNUM.

12:23 12.03.2022 Отключение «Мегафона» от лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX не повлияет на качество предоставляемых сервисов, сообщили в компании.

12:24 12.03.2022 Президент Турции Реджеп Эрдоган: «Считаем неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре в странах Запада. Приведу примеры. Дирижер одного из оркестров в Германии был уволен по обвинению в том, что он «друг Путина». В другой европейской стране запрещены публикации и распространение произведений русского писателя Достоевского. Невольно напрашиваются исторические параллели с Хулагидами, которые в средние века сожгли дотла все библиотеки в Ираке. Для нас эти действия, дискриминация россиян в Европе, показатель возвращения к темному периоду. Современная демократия, дипломатия и человечество в целом этого не заслуживают».

12:26 12.03.2022 Заместителем гендиректора по стратегии российской авиационной компании «Аэрофлот» Андрей Панов покинул занимаемый им пост и уехал из России. Он сообщил об этом 12 марта на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: Заместитель гендиректора «Аэрофлота» Панов ушел из компании и покинул РФ

12:34 12.03.2022 Россия будет готова к жесткому противостоянию с ЕС в энергетической сфере, если до этого дойдет, заявил 12 марта директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Подробности в материале: В МИД РФ заявили о готовности к жесткому противостоянию с ЕС в энергосфере

12:39 12.03.2022 Российские санкционные списки в отношении США уже готовы, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

12:42 12.03.2022 Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что санкционное давление на Россию не скажется на развитии дорожного хозяйства. Об этом: Глава Калмыкии: «Мы готовы сохранить высокие темпы строительства дорог»

12:44 12.03.2022 В Кемерове работает комиссия по контролю на продовольственном рынке. Она фиксирует минимальные и максимальные цены на социально значимые продукты питания, сообщил официальный канал администрации города. Читайте подробнее: В магазинах Кемерова ежедневно ведётся мониторинг цен на продукты питания

12:49 12.03.2022 Идёт откровенное объявление экономической войны России со стороны США, заявил Сергей Рябков.

12:49 12.03.2022 Санкции. Александр Горбаруков © ИА REGNUM.

12:55 12.03.2022 Запреты Запада на полеты авиации России незаконны. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом: В МИД РФ назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным

13:05 12.03.2022 По словам советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, замороженные странами Запада средства Центрального банка России в размере порядка $300 млрд якобы зарезервированы для Украины. Он заявил об этом 12 марта в эфире телеканала «Украина 24». Читайте также: В Киеве заявили, что Запад зарезервировал Украине замороженные средства ЦБ

13:07 12.03.2022 Москва не выгоняет иностранный бизнес — МИД РФ.

13:09 12.03.2022 МИД России передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в адрес компании Meta, заявил Рябков.

13:10 12.03.2022 Скоро РФ обнародует список персональных санкций против политиков Запада. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Подробности в материале: Рябков: Россия подготовила список ответных санкций против Запада

13:19 12.03.2022 Санкционные списки в отношении США, подготовленные Россией, уже составлены и в скором времени их опубликуют. Об этом 12 марта сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала. Об этом: Россия скоро опубликует санкционные списки в отношении США — Рябков

13:31 12.03.2022 Нынешний кризис в отношениях России и США не имеет аналогов, с этим придется долго иметь дело. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Подробности в материале: Рябков: нынешний кризис в отношениях РФ и США не имеет аналогов в истории

13:55 12.03.2022 Российская сторона понимала, что от Вашингтона нужно ждать подвоха и потому готовилась к санкциям, которые были бы введены и без военной спецоперации российских ВС по защите Донбасса. Об этом 12 марта сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала. Читайте подробнее: Россия готовилась к санкциям США, которые они все равно бы ввели — Рябков

14:04 12.03.2022 Тhe Telegraph: Санкции, наложенные на Романа Абрамовича, могут привести к банкротству «Челси» «Челси» предупредил правительство Великобритании, что эффект от наложенных на Абрамовича санкций ставит под угрозу способность клуба завершить сезон.

14:24 12.03.2022 Лондонский футбольный клуб «Челси» из-за введенных правительством Британии санкций против российского бизнесмена Романа Абрамовича может не завершить нынешний сезон в английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом 12 марта сообщает британская газета The Telegraph. Подробности в материале: «Челси» может не завершить сезон АПЛ из-за санкций против Абрамовича

14:46 12.03.2022 К осени нынешнего года Германия собирается стать независимой от поставок угля из России, а к концу 2022 года — от российской нефти. Об этом 12 марта заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом: Минэкономики ФРГ: Берлин хочет к концу года быть независимым от нефти из РФ

14:51 12.03.2022 Санкции стран ЕС и США в отношении России придадут дополнительную возможность развития для отечественных производителей, которые в силу раскрученности крупных зарубежных брендов раньше проигрывали им на рынке. Об этом 12 марта заявил заместитель главы региона Константин Малышев. Замгубернатора отметил, что на заседании штаба по обеспечению социально-экономической стабильности губернатор Зауралья Вадим Шумков дал поручение пересмотреть проектно-сметную документацию строящихся и ремонтируемых объектов на предмет замены импортных составляющих в строительных ресурсах, в том числе из списка 48 стран, внесённых правительством РФ в перечень недружественных государств на продукцию отечественных производителей. Читайте подробнее: «Российские производители расширят производство» — мнение о санкциях

14:53 12.03.2022 Слова главы Instagram Адама Моззери (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.), который назвал неправильным решением блокировку соцсети, в России встретили весьма жёстко. Люди возмущены, как можно официально разрешить откровенный фашизм и расизм? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в Сети. «А унижение и призывы к насилию и смерти российских военных и президента России по вашему правильное решение? Лицемеры!» — негодует Максим Жемчужников. «Наконец-то молитвы услышаны. Добро пожаловать в реальный мир, господа блогеры», — замечает Илья. «Русский человек не пропадет, сейчас быстро найдут замену этому всему, дело времени. Инстаграм давно стал огромным помойным ведром», — считает Л. Читайте также: В России ответили на возмущение главы Instagram: «Поигрались и будя»

15:07 12.03.2022 Предприятия Ростеха сместят фокус на производство товаров и услуг, наиболее необходимых в условиях введённых ограничений в отношении России, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. Отдельно глава Ростеха прокомментировал деятельность Новикомбанка — опорного банка госкорпорации. Чемезов заверил, что банк находится в стабильном состоянии и обладает необходимыми резервами. Подробности в материале: Ростех скорректирует работу в условиях антироссийских санкций

15:10 12.03.2022 Российская газовая компания «Газпром» является надежным поставщиком природного газа. Об этом 12 марта заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар во время дискуссионной панели в рамках дипломатического форума в Анталье. Читайте подробнее: В Турции заявили, что Газпром является надежным поставщиком газа

15:10 12.03.2022 Россия будет работать над тем, чтобы минимизировать ущерб от санкций США, возможности есть. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом: Рябков: у РФ есть возможности минимизировать эффект от санкций

15:21 12.03.2022 МИД России передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в адрес Meta. Об этом 12 марта заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков. Подробности в материале: МИД РФ передал посольству США ноту о возбуждении дела против Meta

15:25 12.03.2022 О приостановке своей деятельности в России из-за специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса объявила компания Sony Pictures. Об этом 12 марта сообщает издание Variety. Подробности в материале: Компания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России

15:34 12.03.2022 eBay приостановил все транзакции с российскими адресами в связи с прекращением работы платежных провайдеров и основных служб доставки. Об этом 12 марта сообщили в компании. Подробности в материале: EBay приостановил все транзакции для российских пользователей

15:35 12.03.2022 Деятельность американской кинокомпании Sony Pictures Entertainment в России временно приостанавливается. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо председателя компании Тони Винсикерра. Ранее Sony Pictures отменила показы своих фильмов в России из-за ситуации вокруг Украины. В новом письме Винсикерр уведомил сотрудников компании о полной приостановке всех бизнес-операций в России. Это решение также касается принадлежащей Sony Pictures Entertainment дистрибьюторской компании Crunchyroll. Читайте подробнее: Sony Pictures Entertainment приостановила деятельность в России

15:42 12.03.2022 Цены на бензин в США 12 марта установили новый рекорд, составив $4,35 за галлон (примерно 4,55 литра), что на $0,59 больше, чем неделю назад. Об этом 12 марта сообщает американская телекомпания ABC. Читайте подробнее: В США цены на бензин поставили новый рекорд — ABC

16:00 12.03.2022 Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов рад включению в санкционные списки, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта. Читайте также: Зюганов рад санкциям

16:04 12.03.2022 Отключение российских операторов от британской точки обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) не приведёт к ухудшению качества интернет-связи в России. Об этом сообщили представители Минцифры РФ 12 марта. В компаниях «МегаФон» и «Ростелеком» также заверили, что отказ от услуг LINX не снизит качество предоставляемых операторами услуг. Подробности в материале: В Минцифры заявили, что отключение LINX не ухудшит интернет в России

16:40 12.03.2022 Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии опасается массового банкротства предприятий из-за роста цен на энергоносители. Читайте также: В ФРГ ожидают массового банкротства предприятий из-за цен на энергоносители

16:52 12.03.2022 Власти Польши в настоящее время ведут переговоры с соседними странами об ограничении движения грузовиков с товарами в Россию и Белоруссию в обход получения согласия ЕС. Об этом сегодня, 12 марта, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, отвечая на пресс-конференции на соответствующий вопрос. Об этом: Польша хочет ограничить движение грузовиков с товарами в РФ и Белоруссию

16:53 12.03.2022 Посол Российской Федерации в Туркмении Александр Блохин в интервью ТАСС 12 марта заявил, что антироссийские западные санкции не смогут навредить экономическим отношениям между двумя странами. Об этом: Посол РФ в Туркмении: западные санкции не повредят двухсторонним связям

17:34 12.03.2022 Выдвинутые властями Греции инициативы по регулированию цен на газ помогли снизить цены на рынке Европы на 50%, заявил 12 марта премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на брифинге после саммита Евросоюза. Подробности в материале: Премьер-министр Греции заявил о снижении цен на газ после его предложений

18:47 12.03.2022 В Калужской области с начала марта принято более 10 дополнительных мер поддержки бизнеса. Готовятся новые. В федеральное правительство направлен план первоочередных действий по стабилизации региональной экономики, который состоит из более 70 пунктов. Об этом 12 марта сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша. Подробности в материале: В Калужской области приняли дополнительные меры поддержки бизнеса

19:21 12.03.2022 Великобритания приобрела за январь в России товаров £2,6 млрд. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на данные Управления национальной статистики. Читайте подробнее: Великобритания ещё в январе закупила в России топливо — Daily Mail

19:28 12.03.2022 Заявление руководства видеохостинга YouTube о том, что сервис отныне незамедлительно блокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру, а также будет удалять любые материалы о специальной военной операции России на Украине, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 12 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Сами же нарываются» — YouTube объявил России «войну»

19:29 12.03.2022 Пока Россию атакуют пресловутыми санкциями, у отечественных производителей появляется уникальная возможность развития всех отраслей сельского хозяйства, продвижения нашей продукции на принципиально новые рынки. Так прокомментировал ситуацию с санкциями стран ЕС и США в отношении России газете «Новый мир» депутат Курганской областной Думы Марат Исламов («Единая Россия»). Читайте подробнее: Курганский депутат заявил о позитивном влиянии санкций на аграрный сектор

20:02 12.03.2022 Российский агрохолдинг «Мираторг» намерен до конца 2022 года открыть 15 новых бургерных «Стейк&Бургер» в Москве, Московской области и Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Читайте также: «Мираторг» намерен расширить сеть бургерных в Москве и Подмосковье

20:05 12.03.2022 Информация, согласно которой ведомство завершает процедуры введения ограничений на доступ к Instagram на территории Российской Федерации, в результате чего американская социальная сеть будет заблокирована в России в ночь с 13 на 14 марта, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 12 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Мы обязаны защищаться!» — сети в ожидании блокировки Instagram

20:16 12.03.2022 Интерес к инвестициям в строительство объектов недвижимости различного назначения в Москве сохраняется на высоком уровне, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Читайте подробнее: Власти Москвы заявили о привлекательности города для инвестиций

20:24 12.03.2022 Грузинские оппозиционеры требуют у стран Запада ввести персональные санкции в отношении олигарха и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. Петиция с таким призывом, направленная Госдепартаменту США, МИДу Франции и Европарламенту появилась несколько дней назад на сайте change.org. Читайте также: Грузинская оппозиция потребовала ввести санкции против Бидзины Иванишвили

20:29 12.03.2022 Крымские предприятия готовы заменить западные компании, которые уходят из региона. Читайте также: В Крыму заявили о готовности заменить уходящие западные компании

20:34 12.03.2022 В Нефтеюганске наладили собственное производство дефицитных насосов, спередает ОТРК «Югра». Подробности в материале: В Югре наладили собственное производство дефицитных насосов

21:10 12.03.2022 Решение президента США Джозефа Байдена ввести запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России в рамках санкций из-за событий на Украине стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 марта в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Самые суровые пошли» — Байден ввёл санкции против русской водки