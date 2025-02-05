Москва, 5 февраля, 2025, 09:16 — ИА Регнум. У многих людей, переболевших коронавирусом, годами не восстанавливается обоняние, наблюдается фиброз лёгких. Об этом 5 февраля рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Первое, что мы видим, — что годами не восстанавливается очень у многих обоняние. Либо восстанавливается, но очень-очень долго», — процитировал Волгину RT.

Фиброз лёгких остаётся на всю жизнь у многих перенёсших коронавирус. При этом заболевании разрастается соединительная ткань. Сохранившаяся живая ткань лёгких компенсаторно пытается взять на себя дополнительные усилия. Это удаётся не всегда, пояснила врач.

«Люди, у которых довольно большой процент фиброзной ткани, постоянно чувствуют одышку. Лёгкие не дышат нормально даже после реабилитации, включающей дыхательную гимнастику и физические упражнения», — сообщила Волгина.

Также к распространённым последствиям коронавариса относятся тромбозы, чреватые осложнениями, такими как инфаркт, инсульт и тромбоэмболия различных органов.

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с ИА Регнум рассказала, что после новогодних праздников многие люди жалуются на обострение хронических заболеваний. Это нередко связано с перееданием. Она отметила, что в результате переедания обостряются все аутоиммунные заболевания. Во время застолий происходит приём смешанных белков, жиров, углеводов и алкоголя, которые увеличивают интоксикацию.