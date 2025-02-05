Эребру, Швеция, 5 февраля, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Стрельба возле школы для взрослых в шведском городе Эребру, в результате которой погибли десять человек, стала самой страшной в истории страны. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

PONTUS LUNDAHL/EPA/ТАСС

По словам Кристерссона, масштабы этого трагического события трудно осознать.

«Сегодня мы стали свидетелями жестокого и смертоносного насилия против совершенно невинных людей. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — заявил он вечером 4 февраля на пресс-конференции.

В свою очередь, министр юстиции королевства Гуннар Стрёммер отметил, что произошедшее потрясло шведское общество до глубины души, так как оно считало, что подобное не может происходить в Швеции.

Как сообщало ИА Регнум, днём 4 февраля у школы Campus Risbergska в Эребру произошла стрельба. По словам очевидцев, выстрелы были слышны возле здания школы, а учителя с учениками в этот момент укрывались в классах.

По данным шведской полиции, жертвами произошедшего стали не менее десяти человек, количество пострадавших при стрельбе уточняется.