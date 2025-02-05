Мелитополь, 5 февраля, 2025, 08:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается обмануть президента США Дональда Трампа, обещая передать Вашингтону права на добычу редкоземельных металлов, так как подходящих месторождений таких ресурсов на территории Украины нет. Об этом 5 февраля заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

«Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Во-первых, разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет», — привело слова Рогова «РИА Новости».

Глава комиссии ОП уточнил, что значительная часть разведанных запасов таких ресурсов находится на освобождённой армией России территории, в основном в новых субъектах РФ. Рогов пояснил, что в число этих ресурсов входят литий и титан, а из редкоземельных металлов — стронций, контроль над месторождениями которых Киевом уже окончательно утрачен.

«Так что Зеленский, по сути, — это голый король, который пытается торговать кислородом, и думаю, что Трамп быстро в этом разберётся», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля глава Белого дома заявил о заинтересованности США в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь Киеву. Он добавил, что Вашингтон хочет добиться от украинских властей соответствующих гарантий в этом вопросе.

Украинские СМИ позднее в этот же день сообщили, что Киев потерял контроль над основной частью территорий с месторождениями редкоземельных металлов, заинтересованность в которых высказали США. По их данным, более 70% запасов таких ресурсов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Днепропетровской области.

Канцлер Германи Олаф Шольц 4 февраля назвал эгоистичным требование Трампа к Украине передать США редкоземельные металлы за помощь. По его словам, эти ресурсы должны стать гарантией того, что Украина сможет финансировать своё восстановление после конфликта.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу главы Белого дома о предоставлении киевским режимом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи.