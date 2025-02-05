Киев, 5 февраля, 2025, 08:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил американского журналиста Такера Карлсона в том, что тот якобы работает на президента России Владимира Путина. Он заявил об этом 5 февраля в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press Такер Карлсон

«Такеру нужно перестать работать на Путина», — заявил Зеленский.

Глава киевского режима также в оскорбительной форме призвал американского журналиста перестать быть якобы апологетом российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Карлсон в беседе с Морганом назвал главу киевского режима лакеем Запада и диктатором. Журналист добавил, что признаками диктатуры Зеленского являются борьба против канонической Украинской православной церкви и русского языка, устранение всех несогласных, а также нелегитимность главы киевского режима.

Ранее, 30 января, Карлсон назвал Украину источником безумия, делающим всё возможное для дестабилизации западных стран. Журналист также заявил об очень большом количестве зла и преступлений, идущем с Украины.

Путин 28 января заявил, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Москвой, отметил глава государства.