Москва, 5 февраля, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Мужчину, похищенного на западе Москвы, нашли. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета РФ.

Telegram-канал ГСУ СК России по г. Москве Следователи на месте похищения мужчины

Отмечается, что силовики задержали подозреваемых в похищении человека. Их в ближайшее время доставят в следственный отдел и допросят.

«Местонахождение потерпевшего установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в СК РФ.

В МВД сообщили, что задержанные — мужчины 1998 и 2001 годов рождения. Они применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в Mercedes и уехали. Позднее они высадили похищенного человека и скрылись в неизвестном направлении. Конфликт произошёл из-за разногласий по продаже машины.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 февраля очевидцы сообщили в полицию о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. На месте выяснилось, что на улице произошёл конфликт между людьми, находившимися в автомобилях Mercedes и Hyundai. Было применено травматическое оружие.

После стрельбы двое мужчин посадили человека в чёрный Mercedes без номеров и скрылись с места происшествия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).