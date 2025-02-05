Вашингтон, 5 февраля, 2025, 08:18 — ИА Регнум. Отсутствие нового договора России и США об ограничении стратегических ядерных вооружений, помимо вероятного роста количества развёрнутых боеголовок двух стран, может ускорить наращивание арсенала такого оружия Китаем, что приведёт к увеличению глобального ядерного риска. Об этом 5 февраля заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

WU HONG/EPA/ТАСС

«При отсутствии нового соглашения об ограничении этого смертоносного оружия Соединённые Штаты и Россия могут потенциально существенно нарастить количество развёрнутых стратегических ядерных боеголовок сверх 1550, разрешённых договором (ДСНВ. — Прим. ред.)», — привело его слова «РИА Новости».

Кимбалл уточнил, что российская и американская стороны могут сделать это с помощью размещения дополнительных боеголовок на уже имеющиеся у них баллистические ракеты наземного и морского базирования.

Эксперт добавил, что при таком варианте развития ситуации Китай, «очень вероятно», станет быстрее наращивать свой ядерный потенциал, что обернётся увеличением глобального ядерного риска.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп заявил 23 января, что американская сторона заинтересована в сокращении ядерных арсеналов, однако готова пойти на это только с Россией и Китаем. По его утверждению, в Вашингтоне считают хорошими шансы на такую договорённость.

Экс-президент США Джо Байден в октябре 2024 года также заявлял, что Вашингтон намерен начать переговоры о сокращении ядерных арсеналов вместе с Россией, Китаем и КНДР без предварительных условий. Он призвал избавить мир от этого вида вооружения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ отметил, что на данный момент нельзя говорить о сокращении ядерного вооружения, так как в ведущийся против России украинский конфликт вовлечены ядерные державы: США, Великобритания и Франция.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова Байдена хамством, отметив, что США ведут против России войну и желают ей стратегического поражения. Он подчеркнул, что в существующей ситуации переговоры о ядерном разоружении не более полезны, чем переговоры с Адольфом Гитлером о перемирии в 1945 году.