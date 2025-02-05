Манагуа , 5 февраля, 2025, 08:11 — ИА Регнум. О выходе из Продовольственной и сельскохозяйственной программы Объединённых Наций (ФАО) объявили власти Никарагуа и потребовали закрытия её представительства и офисов в стране. Об этом 4 февраля сообщается в письме главы МИД Никарагуа Вальдрака Джентске, направленном на имя генерального директора этой организации ООН, документ опубликован порталом El 19 digital.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Уточняется, что решение принято правительством Никарагуа из-за несогласия с выводами доклада ФАО «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире — 2024 год».

«Мы его отвергаем из-за отсутствия объективности, методологической строгости, содержания ложной информации и агрессивной тенденции вмешательства», — поясняется в письме и указывается, что доклад «был распространён в злонамеренной манере с политическими целями».

Отмечается, что в докладе ФАО опубликованы не санкционированные правительством Никарагуа данные о стране, которые не подтверждены и не согласованы с учреждениями центральноамериканской республики. Такие действия ФАО привели в итоге к ложным выводам и дискредитации властей Никарагуа «в борьбе против нищеты, за человеческое развитие и продовольственную безопасность».

Позиция ФАО названа неприемлемой и недопустимой, и Никарагуа объявляет о выходе из организации и закрытии её офисов и представительства в стране.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил в июне 2024 года директор отделения ФАО по связям с РФ Олег Кобяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), дефицит продовольствия может усугубиться ещё в 17 странах мира.

России ограничили доступ к тендерам на закупку продовольствия, которые проводятся в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. В рамках этой инициативы компании закупали продукты для передачи их в качестве гуманитарной помощи. Примерно 20% поставок приходилось на долю России. Продукты из РФ передавали таким странам, как Судан, Афганистан, Палестина, а также государства Центральной Азии.

В июле 2023 года Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Вслед за этим президент России Владимир Путин анонсировал безвозмездные поставки российского зерна в страны Африки. За год в шесть африканских стран было направлено 200 тыс. тонн зерна.