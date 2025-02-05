Москва, 5 февраля, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России собирается направлять обучавшихся на бюджетных местах выпускников медицинских вузов и колледжей проходить обязательную отработку в государственных и частных клиниках. Об этом 5 февраля сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Кирилл Брага/РИА Новости

Уточняется, что если будут одобрены соответствующие поправки Минздрава к закону «Об образовании», то выпускники медвузов будут обязаны отрабатывать в медучреждениях не менее трёх лет, а выпускники колледжей — как минимум два года.

«Если этого не произойдёт, им придётся компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение», — говорится в публикации и добавляется, что в таком случае штраф может составить около 2,5 млн рублей.

По словам автора статьи, Минздрав также собирается внедрить продолжение обучения целевых медицинских специалистов по программам ординатуры только в рамках следующего целевого договора с тем же заказчиком.

Как заявили опрошенные изданием юристы, эта инициатива призвана повысить качество медицинской помощи первичного звена и разрешить проблему нехватки кадров в этой сфере, однако обязательное трудоустройство приведёт к ограничению доступности образования и свободы выбора работы.

Как передавало ИА Регнум, 30 января пресс-служба Минздрава России сообщила, что данные диспансеризации планируется использовать для выдачи медицинских справок водителям, чтобы они не проходили дополнительное обследование. Отмечалось, что такая мера нацелена на ускорение получения россиянами государственных услуг за счёт использования данных профосмотров и диспансеризации.

Глава департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко 22 января предложила пересмотреть подходы к медицинской стерилизации как к методу контрацепции. Она добавила, что за последние четыре года в России количество женщин репродуктивного возраста снизилось на 1,5 млн.