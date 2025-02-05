Красноармейский район, Приморский край, 5 февраля, 2025, 07:55 — ИА Регнум. Мост через Большую Уссурку в Красноармейском округе Приморского края временно закрыт из-за обрушения одного пролёта. Об этом 5 февраля сообщила администрация муниципалитета.

Telegram-канал администрации Красноармейского муниципального округа

«В ночь с 4 на 5 февраля произошло обрушение одного пролёта муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка. В связи с этим введён запрет на передвижение по мостовому переходу. В границах села Мельничное введён режим повышенной готовности», — говорится в Telegram-канале администрации.

Там добавили, что специалисты выехали к мосту, чтобы выяснить причину обрушения пролёта. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет.

По данным прокуратуры Красноармейского района, повреждение моста произошло во время движения грузового автомобиля, перевозившего лесоматериал.

«Движение по мосту, находящемся на балансе администрации округа, в настоящее время невозможно, на место выехали специалисты и сотрудники Госавтоинспекции. Надзорное ведомство поставило на контроль восстановление движения транспорта, установление размера ущерба и его возмещение причинителем вреда», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года грузовик ушёл под воду при обрушении понтонного моста через реку Чулым в Красноярском крае. Водитель завёл грузовой автомобиль на мост, проигнорировав запрещающие знаки. Под тяжестью транспорта конструкция не выдержала, и авто рухнуло в воду. Водитель и пассажир не смогли выбраться из кабины и утонули.

В августе 2024 года в Чегемском районе Кабардино-Балкарии обрушился мост через реку Чегем вместе с проезжавшим по нему в этот момент бетоновозом. В результате инцидента никто не пострадал.