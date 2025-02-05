Вашингтон, 5 февраля, 2025, 07:42 — ИА Регнум. Вашингтон ведёт очень конструктивные переговоры и с Москвой, и с Киевом об урегулировании конфликта на Украине. Такое утверждение сделал 4 февраля президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Мы проводим очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине. Мы говорим с россиянами, мы говорим с украинским руководством», — так ответил американский лидер на вопрос журналиста о том, будет ли он выступать против сохранения Россией освобождённых территорий.

Трамп охарактеризовал переговоры как «очень хорошие» и, затронув тему потенциальных договорённостей, отметил, что результат, по всей вероятности, «превзойдёт все ожидания».

Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что хочет добиться прекращения боевых действий в зоне проведения Россией специальной военной операции. При этом Трамп никаких подробностей относительно переговоров не привёл.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремлю нечего добавить к прошлым заявлениям касательно развития диалога с США по вопросу урегулирования украинского конфликта.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о достижении значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако деталей он раскрывать не стал.

Песков 3 февраля напомнил, что де-юре полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского на должности президента Украины давно закончились, поэтому в стране необходимо провести выборы для начала переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ уже отмечал, что глава России Владимир Путин готов к переговорам с американским коллегой, Москва ждёт сигналов от Вашингтона. Он также призвал не гадать, когда состоится контакт, так как общественности об этом сообщат.