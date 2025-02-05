Владимир Зеленский признал, что в ближайшее время вступления Украины в НАТО не произойдёт, и попросил страны Запада дать Украине ядерное оружие. «Вернуть» ядерный арсенал и дать ракетные системы глава киевского режима попросил 4 февраля в ходе интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, который опубликовал фрагмент беседы в соцсети X. Он также призвал помочь Украине в вопросе финансирования «многомиллионной армии» страны. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1077-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Зеленский и оружие США

О том, что избранный президент США Дональд Трамп якобы может «тайно» заключить с Киевом сделку и предоставить ядерное оружие при условии, что Украина откажется от идеи вступления в НАТО, заявлял военный эксперт Николас Драммонд в интервью британскому таблоиду Express ещё осенью 2024 года.

Стремление Зеленского обладать ядерным оружием выдаёт в нём маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий, прокомментировала 4 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал: Россия не допустит, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. В частности, на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан в конце ноября 2024 года глава государства отмечал, что Москва будет следить за каждым шагом Киева.

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