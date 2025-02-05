Москва, 5 февраля, 2025, 07:36 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника. Об этом утром 5 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что два беспилотника были подавлены над территорией Курской области и два БПЛА — над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, в ночь 5 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в станице Новоминской в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов. В ликвидации возгорания задействовали 55 человек и 19 единиц техники. Кондратьев уточнил, что, согласно докладу местных властей, пожар локализован, пострадавших, предварительно, нет.

4 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО Вооружённых сил России за сутки уничтожили 68 беспилотников и ракету «Нептун» украинских формирований.

В ночь на 3 февраля средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотников. Из них 27 вражеских дронов ликвидированы над Ростовской областью, 25 — над Волгоградской, семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской и два — над Курской областью.