Вашингтон, 5 февраля, 2025, 07:20 — ИА Регнум. Жителей сектора Газа предложил переселить в Египет или Иорданию президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление американский лидер сделал 4 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

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По мнению Трампа, сектор Газа не должен восстанавливаться и затем заселяться людьми, которые сражались за анклав и «влачили там жалкое существование». Как указал президент США, логичным шагом будет обратиться к заинтересованным странам, которые подготовят зоны для заселения жителями сектора Газа, которых насчитывается около 1,8 млн человек.

«Это может быть Иордания, это может быть Египет, это могут быть другие страны, и вы можете построить четыре или пять, скажем, зон», — заявил американский лидер.

Политик добавил, что беженцам необходимо новое жилье, строительство которого могут оплатить соседние страны, «обладающие большими богатствами». Трамп пояснил, что, продолжая жить в Газе, палестинцы всегда будут в опасности и будут рады покинуть Газу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Нетаньяху, США намерены установить контроль за сектором Газа и рассматривают возможность долгосрочного владения анклавом для стабилизации ситуации в Ближневосточном регионе. Американский лидер выразил уверенность, что сектор Газа может стать «интернациональным», а сам анклав имеет потенциал стать «Ривьерой» Ближнего Востока.

Трамп предложил полностью снести сектор Газа и отстроить жилые дома в другом хорошем месте, куда и переселить всех, кто проживает в анклаве. По мнению политика, построить новое жильё для палестинцев вне сектора Газа проще, чем его восстанавливать внутри самого анклава.

Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аль-Шейх направили письмо главе Госдепа США Марко Рубио с критикой планов по переселению палестинцев из сектора Газа.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, Катар и Турция выступили против решения президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа. Он также отметил, что Анкара отвергла решение американского лидера об изгнании палестинцев из сектора Газа. По словам главы МИД Турции, против инициативы Трампа «должен выступить каждый».