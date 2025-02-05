Москва, 5 февраля, 2025, 07:06 — ИА Регнум. Торговая война между США и Китаем невыгодна России, так как она затрагивает логистические цепочки по всему миру. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

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«Никому в мире, в том числе России, это новое противостояние между Вашингтоном и Пекином невыгодно, ведь оно затронет логистические цепочки по всему миру», — заявил сенатор в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Денисов добавил, что, в отличие от предыдущей торговой войны между США и КНР шесть лет назад, Пекин в этот раз готов серьёзно ответить на шаги Вашингтона.

«Но Китай-то уже другой. Да и Америка другая. Китай уже значительно сильнее. Он уже отвечает, я бы сказал, более «громким голосом», — считает Денисов.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 2 февраля подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Для мексиканских и канадских товаров размер пошлины составит 25%, для китайских товаров — 10%. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 3 февраля заявила, что Трамп намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Вместе с тем она не стала раскрывать подробности предстоящего разговора лидеров двух государств.

4 февраля власти Китая в ответ на шаги администрации Трампа приняли решение ввести пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США.

Политолог, экономист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин в беседе с ИА Регнум отметил, что Китай будет отвечать США в рамках торговой войны, но на эскалацию не пойдёт, так как ждёт возвращения Демократической партии в конгресс США через два года. Собеседник агентства также обратил внимание, что Китай поставляет огромное количество товаров в США по сравнению с обратным экспортом из Америки в КНР, что делает невозможным введение симметричных санкций Поднебесной. Но тут важно учитывать, что введённые американские пошлины, а также ответ Китая могут быть болезненным для самих США, так как по некоторым позициям Китай является монополистом, сообщил эксперт.