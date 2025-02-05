Москва, 5 февраля, 2025, 06:51 — ИА Регнум. Не сбрасывать вызов и дождаться ответа оператора в случае случайного набора номера Единой службы спасения «112» призвали спасатели Главного управления гражданской защиты Московской области. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Максим Блинов/РИА Новости

В управлении подчеркнули, что в службу «112» нужно обращаться только при экстренной ситуации, когда существует угроза жизни и здоровью людей. Такой ситуацией может быть пожар, ДТП, утечка газа. В случае если номер 112 набран случайно, в ведомстве рекомендовали не сбрасывать вызов, а дождаться ответа оператора и объяснить ему, что вызов ошибочный.

«Не используйте номер 112 для шуток и баловства. Ложные вызовы отвлекают операторов и спасателей, которые могут понадобиться тем, кто действительно находится в опасности. Избегайте наборов номера 112 без необходимости. Ложные вызовы могут стоить чьей-то жизни!» — напомнили в ГУ гражданской защиты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал МЧС России одной из лучших спасательных служб в мире.

27 декабря президент РФ Владимир Путин в поздравлении российских спасателей с профессиональным праздником указал на уважение, с которым к ним относится общество. Сотрудники МЧС постоянно приходят на помощь людям, ликвидируют последствия ЧП и следят за надлежащей эксплуатацией важных объектов.

Ранее президент отметил вклад МЧС в безопасность России. Путин напомнил, что спасателям приходится работать в том числе в опасных условиях. Они действуют грамотно и быстро, подчеркнул глава государства.