Овечкин забил 878-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки до 16 голов
Вашингтон, 5 февраля, 2025, 06:42 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в игре против «Флориды Пантерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 16 голов.
Овечкин забил шайбу за 0,1 секунды до финальной сирены. «Вашингтон» одержал победу над «Пантерз» со счётом 6:3.
Всего 39-летний хоккеист за все свои чемпионаты забил 878 шайб. До повторения рекорда Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ ему осталось забить 16 голов.
Как передавало ИА Регнум, Овечкин в матче против «Виннипег Джетс» забросил 877-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. В ходе игры он отличился на 53-й минуте. Российский хоккеист забил во втором матче подряд.
Канадский сайт Sportsnet 2 января привёл свой рейтинг лучших хоккеистов XXI века. На первом месте этого списка оказался канадский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на втором — Александр Овечкин. Замкнул тройку лучших канадский хоккеист Коннор Макдэвид из клуба «Эдмонтон Ойлерз».
Овечкин стал единственным действующим игроком НХЛ, кто сумел забить 100 и более голов в декабре. Всего в последнем месяце 2024 года российский спортсмен забросил 130 шайб. За всю историю НХЛ Овечкин по этому показателю занимает пятое место.