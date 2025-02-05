Вашингтон, 5 февраля, 2025, 06:42 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в игре против «Флориды Пантерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 16 голов.

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

Овечкин забил шайбу за 0,1 секунды до финальной сирены. «Вашингтон» одержал победу над «Пантерз» со счётом 6:3.

Всего 39-летний хоккеист за все свои чемпионаты забил 878 шайб. До повторения рекорда Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ ему осталось забить 16 голов.

Как передавало ИА Регнум, Овечкин в матче против «Виннипег Джетс» забросил 877-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. В ходе игры он отличился на 53-й минуте. Российский хоккеист забил во втором матче подряд.

Канадский сайт Sportsnet 2 января привёл свой рейтинг лучших хоккеистов XXI века. На первом месте этого списка оказался канадский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на втором — Александр Овечкин. Замкнул тройку лучших канадский хоккеист Коннор Макдэвид из клуба «Эдмонтон Ойлерз».

Овечкин стал единственным действующим игроком НХЛ, кто сумел забить 100 и более голов в декабре. Всего в последнем месяце 2024 года российский спортсмен забросил 130 шайб. За всю историю НХЛ Овечкин по этому показателю занимает пятое место.