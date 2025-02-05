Париж, 5 февраля, 2025, 06:17 — ИА Регнум. Осуждённая во Франции за заявления о Брижит Макрон (Тронье), супруге французского лидера Эммануэля Макрона, журналистка Наташа Рей, намерена обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 4 февраля сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан.

Gov.ua Брижит и Эммануэль Макрон

«Мы обратимся в ЕСПЧ по поводу приговора апелляционного суда Кана. Это окончательный приговор, потому что кассационный суд отклонил жалобу, ничем это не мотивировав. Мы подадим жалобу в ЕСПЧ немедленно», — пояснил адвокат.

Юрист напомнил, что в отношении Рей после ее расследования и распространения информации о гендерном прошлом супруги президента Макрона во Франции было инициировано два иска. Один из исков подан Брижит Макрон и ее братом в суд Парижа, а второй — бывшими членами семьи Брижит Тронье по первому браку, которые проживают в Нормандии.

«В апелляционном суде Кана её признали виновной в публикации семи заявлений, которые она никогда не публиковала. Я осудил эту ситуацию, потому что очень легко убедиться, что заявления, которые ей приписывают, были сфабрикованы членами семьи Брижит Тронье», — указал адвокат.

В июне 2023 года апелляционный суд Кана вынес приговор в отношении Наташи Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс) и признали их виновными в клевете в отношении Брижит Макрон. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что журналистка Наташа Рей, которую во Франции осудили за заявления о том, что жена президента Франции Брижит Макрон (Тронье) на самом деле мужчина, попросила убежища в России. Адвокат не уточнил, был ли направлен официальный запрос и в какое ведомство. Позднее запись с его страницы в соцсети исчезла, так как, вероятно, её удалили.

23 января американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции Эммануэля Макрона родилась мужчиной. Оуэнс направила Макрону список вопросов, прежде чем опубликовать материалы своего расследования.

В марте 2024 года Оуэнс заявила, что супруга французского президента на самом деле — её родной брат Жан-Мишель Тронье, который занял место якобы пропавшей без вести в 1961 году сестры. Тогда же Макрон впервые отреагировал на домыслы о жене и сообщил, что фейки это ужасно, так как они заражают сомнениями даже самых близких людей.

Кроме того, в 2022 году в Сети появилось видео авторства Наташи Рей о том, что Брижит прежде звали Жан-Мишель Тронье. Супруга Макрона, её дети и брат через суд потребовали компенсации за вмешательство в личную жизнь, но их иск был отклонён. Суд квалифицировал обстоятельства дела как публичную клевету. Апелляционный суд Кана вынес приговор в отношении Наташи Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс) и признали их виновными в распространении ложных слухов в отношении Брижит Макрон. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро.