Киев, 5 февраля, 2025, 06:12 — ИА Регнум. Украина не в состоянии вернуть себе территории, которые были освобождены российскими военными. Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, обвинив западные страны в недостаточно оказанной помощи.

president. gov. ua Владимир Зеленский

«Сегодня мы не можем вернуть все наши территории, мы мыслим реалистично: мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить», — признал Зеленский.

Вместе с этим глава киевского режима назвал «недостаточной» поддержку, которую оказывают союзники Украины. Зеленский также добавил, что положение украинский войск на линии боевого соприкосновения «очень сложное», Украина согласна завершить горячую фазу конфликта и перейти на «дипломатический путь».

21 января Зеленский заявил, что Украина не даст согласия на компромисс с признанием новых регионов России.

Как передавало ИА Регнум, 12 января советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американский лидер признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе Крыма. Он добавил, что понимание ситуации начало приходить к политикам по всему миру.

В сентябре 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчёркивала, что новые регионы России не являются предметом переговоров по Украине.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них референдумов. В этот день президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав РФ. В перечень субъектов РФ в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года.