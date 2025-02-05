Москва, 5 февраля, 2025, 05:40 — ИА Регнум. Мужчин, подозреваемых в стрельбе и похищении человека на западе Москвы, задержали сотрудники полиции. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Иван Шилов ИА Регнум Полиция, МВД, задержание

«В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОУР УВД по ЗАО на территории Московской области были задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице», — уточняется в сообщении.

Задержаны двое мужчин 1998 и 2001 годов рождения. Предварительно установлено, что инцидент произошёл из-за разногласий по продаже транспортного средства. Отмечается, что злоумышленники применили травматическое оружие, затем насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия. Позднее они высадили жертву из автомобиля и уехали в неизвестном направлении.

Подозреваемые доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после конфликта со стрельбой и похищением человека на западе Москвы заведено уголовное дело по статье о похищении человека. Расследование обстоятельств похищения находится на контроле в Дорогомиловской межрайонной прокуратуре.

Конфликт произошёл на западе Москвы между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes. Неизвестный открыл стрельбу, затем два человека посадили мужчину в чёрный Mercedes без номеров и уехали. Стрелявшие разыскиваются, в нескольких районах столицы введëн план «Перехват».