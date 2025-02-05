Москва, 5 февраля, 2025, 05:33 — ИА Регнум. Обвиняемая в убийстве публициста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) получила поддельные документы на автомобиль за несколько дней до преступления. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

Отмечается, что поддельные документы были переданы курьеру вечером 17 августа, после чего он доставил их Вовк. Фигурантка дела воспользовалась фальшивыми документами в период с 17 по 21 августа, в том числе для того, чтобы покинуть Россию.

По данным следствия, в начале августа 2022 года участники преступной группы связались с Натальей Вовк, которая захотела купить поддельное свидетельство о госрегистрации автомобиля Mini Cooper на территории Украины.

В середине сентября 2024 года стало известно, что Наталья Вовк проходила службу в рядах Вооружённых сил Украины. В материалах расследования говорится, что у обвиняемой есть «необходимый уровень военной подготовки и конспирации». Российские власти заочно арестовали Вовк и объявили её в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года в Подмосковье. Автомобиль, в котором ехала журналистка, взорвался. В правоохранительных органах выяснили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

Украинец Богдан Цыганенко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого в РФ обвиняют в причастности к убийству Дугиной, является военнослужащим ВСУ. 1 июня 2024 года Цыганенко находился при исполнении обязанностей военной службы в одном из подразделений украинской армии. Государственные органы Украины также подтверждали его статус военнослужащего ВСУ 14 августа.

По данным следствия, поддельными документами и автомобильными номерами Вовк обеспечил Цыганенко. Он также помог ей собрать взрывное устройство.