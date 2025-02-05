Вашингтон, 5 февраля, 2025, 05:00 — ИА Регнум. Законопроект о замене в официальных документах названия региона «Западный берег» на «Иудея и Самария» внесли законодатели-республиканцы в сенат и палату представителей конгресса США. Об этом 4 февраля сообщается в распространённом заявлении сенатора Тома Коттона (штат Арканзас), пишет The New York Times.

Dennis Jarvis Западный берег реки Иордан

Лингвистическое предложение направлено на укрепление и поддержку исторических притязаний Израиля на территорию.

«Законные и исторические права еврейского народа на Иудею и Самарию насчитывают тысячи лет. США должны перестать использовать политически мотивированный термин «Западный берег» по отношению к библейскому сердцу Израиля», — разъясняется в документе.

В свою очередь, конгрессвумен Клаудиа Тенни, республиканка от Нью-Йорка, объявила о создании в конгрессе группы поддержки Иудеи и Самарии — для продвижения политики, поддерживающей претензии Израиля на эту землю. Она пояснила, что группа работает над тем, чтобы «подтвердить законные претензии Израиля на его территорию».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в марте 2019 года Дональд Трамп, находясь на посту президента США, подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля. Он объяснил своё решение тем, что Израилю нужно защищать свою территорию от Ирана и от находящихся в Сирии террористических группировок. Подписывая документ, Трамп отметил, что признать Голанские высоты израильской территорией следовало несколько десятков лет назад.

Президент США Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США намерены установить контроль за сектором Газа и рассматривают возможность долгосрочного владения анклавом для стабилизации ситуации в Ближневосточном регионе.