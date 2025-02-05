Москва, 5 февраля, 2025, 04:59 — ИА Регнум. Получающим страховую пенсию россиянам проиндексируют выплату на 9,5% до 25 февраля. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля», — приводит ТАСС слова Стенякиной.

Она добавила, что российские пенсионеры в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль, а также доиндексацию за январь.

Депутат напомнила, что у каждого пенсионера дата получения фиксированная и узнать её можно на сайте Социального фонда России.

Как передавало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) 3 февраля заявил, что россияне могут снизить размер своей пенсии в 2025 году из-за совершения ряда ошибок. Он уточнил, что таковыми являются перерывы в трудовом стаже, заниженная серая заработная плата и отсутствие официального трудоустройства, а также долги по налогам и кредитам.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия») 8 января заявил, что доход россиян в 2025 году станет ключевым параметром для формирования будущей страховой пенсии. По его словам, для получения одного пенсионного балла необходимо получать не менее 275,9 тыс. рублей ежегодно и накопить не менее 30 баллов для подачи заявления на назначение пенсии.