Вашингтон, 5 февраля, 2025, 04:35 — ИА Регнум. США намерены установить контроль за сектором Газа и рассматривают возможность долгосрочного владения анклава для стабилизации ситуации в Ближневосточном регионе. Об этом 4 февраля заявил президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«США заберут сектор Газа, и мы займёмся им. Мы будем владеть им и понесём ответственность за обезвреживание всех опасных, неразорвавшихся бомб и других вооружений, расчистим местность, избавимся от разрушенных зданий, поспособствуем экономическому развитию, которое позволит создать бесконечное число рабочих мест и домов для людей, проживающих там», — заявил Трамп.

По его словам, США рассматривают возможность долгосрочного владения сектором Газа для стабилизации ситуации в Ближневосточном регионе. Он добавил, что изучал возможность долгосрочного владение сектором на протяжении нескольких месяцев.

Американский лидер выразил уверенность, что сектор Газа может стать «интернациональным», а сам анклав имеет потенциал стать «ривьерой» Ближнего Востока.

Как передавало ИА Регнум, до этого Трамп предложил полностью снести сектор Газа и отстроить жилые дома в другом хорошем месте, куда и переселить всех, кто проживает в анклаве. В частности, Трамп предположил, что место для строительства нового жилья можно найти в Египте или Иордании.

Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аль-Шейх направили письмо главе Госдепа США Марко Рубио с критикой планов по переселению палестинцев из сектора Газа.

Президент России Владимир Путин, выступая 24 октября на пленарном заседании саммита в Казани в формате «БРИКС+/аутрич», заявил, что мир на Ближнем Востоке невозможно восстановить, пока сохраняется историческая несправедливость в отношении Палестины. Он призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке и напомнил, что Россия выступает против любых террористических проявлений с любой стороны конфликта. Общепризнанная международно-правовая база должна лежат в основе урегулирования, а это прямо предполагает создание независимого Палестинского государства. Ключевое условие для мира и стабильности — реализация формулы двух государств, одобренная резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, добавил российский лидер.