Венеция, Италия, 5 февраля, 2025, 04:17 — ИА Регнум. Власти итальянской области Венето признали выдачу разрешения на охоту сыну президента США Дональду Трампу — младшему. Об этом сообщил 4 февраля региональный советник по вопросам охоты и рыбалки Кристиано Кораццари, его слова приводит газета Corriere della Sera.

Gage Skidmore Дональд Трамп — младший

«Мы выдали разрешение», — уточнил Кораццари.

Запрос от хозяйства, принимавшего группу из семи американцев, поступил 25 ноября, а через три дня вся группа получила лицензии на охоту. Отмечается, что право охотиться на территории Венето могут получить и иностранные граждане при предоставлении необходимых документов.

Уточняется, что были соблюдены все необходимые процедуры для получения Трампом-младшим лицензии на охоту. Власти Венето получили удостоверение личности, разрешение на охоту в собственной стране, переведённое на итальянский язык, документы европейского образца на огнестрельное оружие, страховой полис, подтверждение оплаты в размере 84 евро и приглашение от принимающей стороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сына президента США Трампа-младшего заподозрили в охоте на редких уток, обитающих на охраняемой природной территории в Венецианской лагуне в Италии. Член регионального совета области Венето и представитель партии «Зелёная Европа» Андреа Дзанони заявил, что подготовил иск в прокуратуру, и особо отметил, что Венето и Италия «не являются собственностью США». Кроме того, Дзанони внёс на рассмотрение региональных властей вопрос о ситуации, в которой хозяйство, где состоялась охота, может лишиться лицензии.