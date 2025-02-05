Берлин, 5 февраля, 2025, 03:53 — ИА Регнум. Идею размещения в Гренландии войск НАТО на фоне притязаний на остров со стороны президента США Дональда Трампа готовы рассмотреть в Германии. Об этом 4 февраля сообщает журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп и Гренландия

Вопрос о присутствии войск НАТО в Гренландии обсуждался 3 февраля на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. Предполагается, что такое решение даст понять президенту США, что в Европе согласны с его взглядами на стратегическую важность острова для безопасности Арктики, и одновременно помешает США реализовать планы на Гренландию военными методами.

Идею постоянного присутствия войск Североатлантического альянса в Гренландии поддержала председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия Германии). Она пояснила, что размещение военных — это важный шаг в связи с угрожающей ситуацией для политики безопасности. Она отметила, что из-за таяния льдов, связанного с потеплением климата, суда России и Китая могут попасть в Северную Атлантику.

По мнению Циммерман, немецкие вооружённые силы должны обязательно принять участие в размещении сил, если им позволяет технический потенциал.

«Однако необходимо привлечь и других европейских партнёров, хотя бы для того, чтобы дать понять США, что у них нет исключительного суверенного права там, но это требует от нас всей ответственности», — отметила Циммерман.

С предложением согласился также депутат бундестага от партии «Зелёные», член комитета по вопросам обороны Филип Кремер, поскольку географическое положение Гренландии позволит вести наблюдение за российскими атомными подводными лодками.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что в отношении острова возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 28 января заявил, что президент США «не получит» Гренландию. По его словам, решать судьбу острова должны его жители. С аналогичным заявлением выступил и глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

При этом премьер-министр самой Гренландии Муте Эгеде указывал, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.