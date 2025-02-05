Киев, 5 февраля, 2025, 03:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала военного конфликта потеряли 45,1 тыс. убитыми. С таким утверждением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45,1 тыс. человек погибли, около 390 тыс. случаев ранений», — утверждает Зеленский.

По его словам, количество ранений больше, чем число раненых, так как есть бойцы, которые возвращаются и продолжают принимать участие в боевых действиях.

Как передавало ИА Регнум, 30 января Минобороны РФ сообщило, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода составляют около 50 тыс. человек. Максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери ВСУ превысили 60 тыс. человек, уточнили в ведомстве. 30 января ведомство также проинформировало, что около 100 тыс. украинских военнослужащих оставили свои воинские части и пустились в бега.

В декабре 2024 года начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции достигли почти 1 млн человек убитыми и ранеными. Министр обороны Андрей Белоусов 15 декабря проинформировал, что подразделения ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными.

Зеленский 15 января заявил, что численность Вооружённых сил Украины сохраняется на уровне 880 тыс. человек. Такую же цифру он называл в январе 2024 года. При этом авторы американской газеты The Washington Post сообщили, что власти Украины за 2024 год мобилизовали в ряды ВСУ около 200 тыс. человек.

Несмотря на приводимые Зеленским цифры о потерях ВСУ, в мае 2024 года киевский режим был вынужден ужесточить меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

19 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, отметил глава российского государства.