Каневский район, Краснодарский край, 5 февраля, 2025, 03:32 — ИА Регнум. В станице Новоминской Краснодарского края в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов. Об этом в ночь на 5 февраля сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Наши военные отразили беспилотную атаку. <…> В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», — написал глава региона в Telegram-канале.

По его информации, на месте пожара работают оперативные службы. В ликвидации возгорания задействованы 55 человек и 19 единиц техники. Кондратьев уточнил, что, согласно докладу местных властей, пожар локализован, пострадавших, предварительно, нет.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля дрон ВСУ ударил по электроподстанции в Рыльске Курской области. Атака украинского беспилотника привела к частичному нарушению электроснабжения города и нескольких населённых пунктов, расположенных рядом. Врио главы Курской области Александр Хинштейн уточнил, что на место происшествия выехала аварийная бригада, которая оперативно устранила последствия атаки на подстанцию.

В ночь на 3 февраля средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотников. Из них 27 вражеских дронов ликвидированы над Ростовской областью, 25 — над Волгоградской, семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской и два — над Курской областью.