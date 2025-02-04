Оренбург, 5 февраля, 2025, 02:59 — ИА Регнум. В селе Кульма Оренбургской области в результате пожара на ферме погибли 50 коров и 40 овец. Об этом 4 февраля сообщило МЧС России.

Telegram-канал МЧС России

«В селе Кульма загорелась животноводческая ферма <…> В огне погибли 50 коров и 40 овец», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Там уточнили, что огонь распространился на 1 020 кв. м. К ликвидации пожара привлекли 10 специалистов и пять единиц техники.

Предварительно, ферма загорелась из-за оставленной без присмотра печи.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля склад и производственный цех с полиэтиленом загорелись в посёлке Полеводство под Екатеринбургом. Произошло частичное обрушение кровли здания. В ликвидации возгорания задействованы 17 единиц спецтехники и 50 человек личного состава.

Огонь удалось локализовать в 07:04 по местному времени (05:04 мск). Информация о пострадавших не поступала.

31 января на северо-западе Москвы ранним утром 31 января загорелось здание бывшего машиностроительного завода на улице Сходненский тупик. Огонь охватил 2-этажное здание на площади 1500 кв. метров. В процессе тушения произошло частичное обрушение крыши здания. О пострадавших не сообщалось.