Вашингтон, 5 февраля, 2025, 02:55 — ИА Регнум. Кандидатуру Тулси Габбард, предложенную президентом США Дональдом Трампом, рекомендовал утвердить на пост директора Национальной разведки спецкомитет по разведке сената конгресса США. Об этом 4 февраля сообщило издание The Washington Post.

AFGE Тулси Габбард

Отмечается, что на закрытом голосовании Габбард поддержали большинство законодателей, входящих в данный комитет. Если её кандидатуру утвердят в сенате конгресса США, то Габбард приведут к присяге и она вступит в должность.

Кандидатура Габбард считалась самой спорной из выдвинутых Трампом на ключевые посты, поскольку ранее она состояла в Демократической партии и лишь в 2022 году вышла из неё из-за разногласий по ряду внешнеполитических вопросов, в том числе касательно поддержки Украины. В 2024 году Габбард вступила в ряды Республиканской партии и активно поддерживала предвыборную кампанию Трампа. Кроме того, у советников Трампа возникали сомнения в опытности Габбард.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила кандидат на пост директора разведки Габбард, Национальная разведка Соединённых Штатов предоставит президенту Трампу всю необходимую информацию для продвижения переговоров по Украине.

Трамп предложил экс-конгрессвумен Тулси Габбард возглавить Национальную разведку США в новой администрации. После этого Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины удалил публикации с обвинениями в адрес Габбард. С апреля 2022 года по июнь 2024-го СНБО разместил четыре публикации, в которых ведомство обвинило экс-конгрессвумен в якобы работе в интересах России, связях с президентом РФ Владимиром Путиным и пророссийских взглядах.