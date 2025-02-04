Вашингтон, 5 февраля, 2025, 02:40 — ИА Регнум. Тела всех 67 погибших при столкновении пассажирского самолёта и военного вертолёта над Вашингтоном были извлечены из реки Потомак спасателями. Об этом 4 февраля сообщили в пожарной службе и отделении скорой помощи округа Колумбия.

Иван Шилов ИА Регнум

«Объединённое командование подтверждает извлечение 67 тел жертв столкновения воздушных судов», — написало ведомство в соцсети Х (бывший Twitter).

Отмечается, что одно тело по-прежнему остаётся неидентифицированным.

Как передавало ИА Регнум, авиакатастрофа произошла вечером 29 января вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. В момент столкновения на борту пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines находились 64 человека, из них четверо — члены экипажа. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных.

Пилот пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 пытался предотвратить столкновение с военным вертолётом. Военный вертолёт принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку «высокопоставленных лиц», указала газета The Wall Street Journal.

Среди пассажиров рейса American Airlines были бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду, Евгения Шишкова и Вадим Наумов — чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали тренерами.