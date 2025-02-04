Киев, 5 февраля, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Президентские выборы на Украине будут проводиться только после завершения горячей фазы военного конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, чей срок полномочий истёк 20 мая 2024 года.

IMAGO/Global Look Press

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что Украина якобы «всегда открыта» к любым выборам. Однако для их проведения необходимо изменять конституцию страны, заявил глава киевского режима.

«Горячая стадия закончится, закончится военное положение, тогда пройдут выборы», — добавил Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Отмену выборов он объяснил военным положением, заявив, что жители Украины якобы не желают проведения президентских выборов в стране из-за их опасности и бессмысленности.

Президент России Владимир Путин 28 января отметил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, в частности не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, подчеркнул Путин.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что быстрое завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе США. Помимо этого, Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что Трамп не хочет иметь никаких дел с Зеленским. Он отметил, что представители команды Трампа именно поэтому говорят о выборах на Украине. Дубинский обратил внимание, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что мирное соглашение должен подписывать «новый» (а не «избранный заново») президент Украины.