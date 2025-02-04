Газа, Палестина, 5 февраля, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Движение ХАМАС отвергло предложение президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа в арабские страны. Об этом 4 февраля говорится в заявлении представителя движения Иззата ар-Ришка, опубликованном арабскими СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Отвергаем заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал наш палестинский народ в секторе Газа покинуть свою родину под предлогом восстановления», — уточняется в тексте документа.

Представитель ХАМАС пояснил, что предложение главы Белого дома является путём «к созданию хаоса и напряжённости в регионе», поэтому народ в секторе Газа не позволит осуществиться этим планам. Как указал представитель движения, необходимо немедленное прекращение агрессии против жителей сектора Газа, а не изгнание их со своей земли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп предложил полностью снести сектор Газа и отстроить жилые дома в другом хорошем месте, куда и переселить всех, кто проживает в анклаве. В частности, Трамп предположил, что место для строительства нового жилья можно найти в Египте или Иордании.

Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аль-Шейх направили письмо главе Госдепа США Марко Рубио с критикой планов по переселению палестинцев из сектора Газа.

Авторы письма выступили против планов по переселению палестинцев из сектора Газа, поясняя, что люди не хотят покидать свою землю. Вместо переселения предлагается вовлечь палестинцев в процесс восстановления анклава.

Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, Катар и Турция выступили против решения президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа. Он также отметил, что Анкара отвергла решение американского лидера об изгнании палестинцев из сектора Газа. По словам главы МИД Турции, против инициативы Трампа «должен выступить каждый».