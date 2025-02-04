Вашингтон, 5 февраля, 2025, 01:50 — ИА Регнум. Сектор Газа необходимо полностью снести, а всех проживающих там людей переселить в другое место. Такое заявление сделал 4 февраля президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете во время подписания указов, сообщает газета Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Это место нужно снести… Газа была катастрофой на протяжении десятилетий… Там все разрушено, это небезопасно. Там царит антисанитария. Газа — не то место, где хотят жить люди», — пояснил Трамп.

По мнению главы Белого дома, намного лучше было бы найти хорошее место, построить там дома и переселить тех, кто сейчас живет в анклаве. Трамп предположил, что такое место можно найти в Египте или в Иордании.

«Я отношусь к Газе совсем иначе, чем многие люди. Я думаю, что они должны получить хороший, свежий, красивый участок земли, и мы найдем людей, которые вложат деньги, чтобы построить его, сделать его красивым, сделать его пригодным для жизни и приятным», — отметил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аль-Шейх направили письмо главе Госдепа США Марко Рубио с критикой планов по переселению палестинцев из сектора Газа.

Авторы письма выступили против планов по переселению палестинцев из сектора Газа, поясняя, что люди не хотят покидать свою землю. Вместо переселения предлагается вовлечь палестинцев в процесс восстановления анклава.

Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, Катар и Турция выступили против решения президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа. Он также отметил, что Анкара отвергла решение американского лидера об изгнании палестинцев из сектора Газа. По словам главы МИД Турции, против инициативы Трампа «должен выступить каждый».

Глава Белого дома заявил о возможности расселения беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе. Как отметил Трамп, построить новое жильё для палестинцев вне сектора Газа проще, чем его восстанавливать внутри самого анклава, ведь речь идёт о более чем 1,5 млн человек.