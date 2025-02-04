Стокгольм, 5 февраля, 2025, 01:21 — ИА Регнум. В результате стрельбы у школы для взрослых в шведском городе Эребру погибли 10 человек. Массовая стрельба стала «самой страшной» в истории Швеции, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Steffen Trumpf/Global Look Press

«Сегодня мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — заявил премьер во время пресс-конференции.

Свои соболезнования пострадавшим и родственникам и близким погибших направил король Швеции Карл XVI Густав.

По информации полиции, в результате стрельбы погибли как минимум 10 человек, количество пострадавших уточняется. Правоохранители считают, что нападавшим мог быть один из погибших.

Как передавало ИА Регнум, стрельба в районе школы Campus Risbergska в шведском городе Эребру произошла днём 4 февраля.Очевидцы сообщали, что выстрелы раздавались снаружи здания. Учителя с учениками заперлись в классах.

22 января одна ученица погибла, одна пострадала в результате стрельбы, которую открыл подросток в старшей школе в американском Нэшвилле. 17-летний нападавший обучался в той же школе. Он скончался. Сотрудники полиции ведут расследование инцидента и устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего.