Москва, 5 февраля, 2025, 00:45 — ИА Регнум. Стремление главы киевского режима Владимира Зеленского обладать ядерным оружием выдаёт в нём маньяка. Об этом во вторник, 4 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

4 февраля Зеленский потребовал у Запада «вернуть» ядерное оружие и передать ракеты, признав, что вступление Украины в НАТО не произойдёт в ближайшее время.

«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий», — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова отметила, что слова Зеленского доказывают, что АЭС для него являются не источником мирной энергетики, а грязным оружием, которое Киев использует для шантажа.

Как передавало ИА Регнум, в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, который опубликовал фрагмент беседы в соцсети X, Зеленский заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может затянуться на годы или десятилетия. Глава киевского режима призвал «вернуть» Украине ядерное оружие. Кроме того, Зеленский призвал западные страны помочь в вопросе финансирования «многомиллионной армии» Украины.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября, комментируя призывы Запада передать Украине ядерное оружие, подчеркнул, что Москва никогда этого не допустит. Россия будет следить за каждым шагом киевского режима и будет использовать все средства поражения, которыми обладает, предупредил он.