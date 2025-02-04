Вашингтон, 5 февраля, 2025, 00:29 — ИА Регнум. Исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подписал президент США Дональд Трамп. Об этом 4 февраля сообщил пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Президент США подписал <…> исполнительный указ о выходе США из БАПОР и Совета ООН по правам человека», — уточняется в документе без подробностей.

Совет по правам человека — межправительственный орган системы ООН, в его состав входят 47 государств. СПЧ создан в 2006 году Генассамблеей ООН с целью «содействия всеобщему уважению и защите прав человека во всём мире». США присоединились к СПЧ в 2009 году, при президенте Бараке Обаме.

Газета Politico отмечает, что оба указа подписаны в день визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и об остановке финансирования БАПОР.

В документе указывается, что СПЧ ООН якобы используется для защиты стран, в которых допускаются нарушения прав человека. Кроме этого, указ закрепляет обязанность госсекретаря докладывать Белому дому о тех международных организациях, которые проводят «антиамериканскую политику».

28 октября израильский парламент одобрил законопроект о запрете деятельности БАПОР в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на подконтрольной Израилю территории на Западном берегу реки Иордан.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации 29 октября также раскритиковал принятый Кнессетом законопроект и подчеркнул, что остановка работы БАПОР будет иметь самые негативные последствия как для Ближнего Востока, так и для самой системы в целом.