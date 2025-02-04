Вашингтон, 5 февраля, 2025, 00:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран. Документ был подписан во вторник, 4 февраля, американский лидером в Овальном кабинете Белого дома перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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"Я подписываю указ, но надеюсь, что нам не придётся его использовать часто. Мы посмотрим, сможем ли мы достигнуть соглашения с Ираном и ужиться вместе", - заявил Трамп, отметив, что его администрация намерена наладить контакт с Тегераном.

По словам Трампа, он не рад тому, что ему приходиться подписать этот документ, но США должны быть сильными. Трамп также подчеркнул, что у Тегерана не может быть ядерного оружия.

В свою очередь Белый дом уточнил, что указ подразумевает использование всех возможностей правительства США по недопущению получения Ираном ядерного оружия. Помимо этого, указ также нацелен на сокращение экспорта иранской нефти в мире.

Как передавлю ИА Регнум, ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников писала, что руководство Ирана ищет способ быстрого создания ядерной бомбы.

31 января телеканал Fox News, ссылаясь на доклад Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), базирующегося в Париже, сообщил, что секретное агентство минобороны Ирана якобы занимается ядерными разработками под видом космической программы.

Эксперт по вопросам Ближнего Востока Семён Багдасаров в беседе с ИА Регнум ранее отмечал, что решение о создании ядерного оружия в Иране давно назрело. Он отметил, что Тегеран задумался о создании ядерного оружия ещё год назад, когда военное крыло ХАМАС совершило атаку на Израиль. По его словам, возможности для создания ядерного оружия у Ирана есть.

19 января советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что Иран ослаблен и благодаря Нетаньяху якобы находится в невыгодном положении. Он также упомянул, уничтожение лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, падение сирийского правительства при Башаре Асаде и «изоляцию» ХАМАС. Советник Трампа считает, что именно по этим причинам ХАМАС пошёл на сделку с Израилем.