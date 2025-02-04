Москва, 4 февраля, 2025, 23:51 — ИА Регнум. В России началась регистрация на юбилейную Международную историческую интеллектуальную онлайн-игру «1 418». Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба Всероссийского общественного движения (ВОД) «Волонтёры Победы».

официальный сайт ВОД «Волонтёры Победы» волонтёрыпобеды.рф

Проведение онлайн-игры станет в этом году пятым, юбилейным событием в рамках серии игр. Игра «1 418» проводится в целях подготовки к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы», отметили представители общественной организации. В этому году вопросы игр будут посвящены основным событиям Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, стратегическим военным операциям 1945 года, а также вкладу федеральных округов России и стран СНГ в Победу над нацистской Германией и её союзниками.

В этом году организаторы задействовали архивные документы, фото-, видео- и аудиохронику для исторической интеллектуальной игры. Все материалы будут проверены профессиональным сообщества историков, прежде чем будут использоваться в игре, подчеркнули организаторы мероприятия.

Как отметила зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», председатель Центрального совета сторонников «Единой России», Ольги Занко, участники смогут присоединиться к трансляциям на русском, английском, испанском и французском языках, а команды из разных регионов смогут соревноваться в удобное для себя время.

«В прошло году в игре приняли участие свыше 50 тысяч человек. Такой формат позволяет нам охватить всю Россию и зарубежные страны», — добавила Занко.

Участие в играх смогут принять любые желающие, однако стать призёрами смогут зарегистрированные участники от 14 до 18 лет включительно, заблаговременно объединившиеся в команды от трёх до 10 человек. В финале игр будут определены три лучшие команды, которым вручат памятные призы.

Как рассказали организаторы игр, для удобства игроков из разных стран и регионов России в один день пройдёт четыре игры для смежных федеральных округов, а также три игры на иностранных языках: английском, испанском и французском.

Отмечается, что серия трансляций игры пройдут 20 марта 2025 года по следующему расписанию:

07.00 (мск) — трансляция на русском языке для ДФО и СФО.

09.00 (мск) — трансляция на русском языке для УФО и ПФО.

11.00 (мск) — трансляция на русском языке для СЗФО, ЮФО и исторических территорий РФ с параллельной трансляцией на английском языке.

13.00 (мск) — трансляция на русском языке для ЦФО и СКФО с параллельной трансляцией на французском языке.

17.00 (мск) — трансляция на испанском языке.

Как передавало ИА Регнум, 27 января Волонтёры Победы провели мероприятия в память о жителях и защитниках осаждённого Ленинграда, приуроченные к 81-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. В преддверии памятного дня в Ленинградской области состоялось первое обучение Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Очную образовательную программу, включающую исторический минимум, прослушали добровольцы из России и ещё девяти стран: Алжира, Испании, Абхазии, Белоруссии, Бенина, Болгарии, Казахстана, Молдавии и Таджикистана. Применив свои знания на практике, он помогли организовать памятные и просветительские мероприятия. Представители движения навестили ныне живущих жителей блокадного Ленинграда в разных регионах России, возложили цветы к мемориалам и памятным местам, провели исторический урок памяти и показ Всероссийского видеоархива «Код доступа: матч жизни», а также исторические интеллектуальные игры и квесты. О стойкости и мужестве ленинградцев добровольцы рассказали в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

9 декабря в России прошёл День Героев Отечества, в рамках которого волонтёры Победы провели различные акции, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции.

В преддверии Нового года волонтёры Победы и добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» поздравили участников спецоперации, запустив Всероссийскую акцию «Для Вас, родные!».