Киев, 4 февраля, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Существование теневых коррупционных схем, позволяющих скрывать миллиарды гривен, признал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он заявил в видео, опубликованном 4 февраля в его Telegram-канале.

Efrem Lukatsky/AP/TASS

Как пояснил Зеленский, раскрыть теневые схемы, которые использовали представители бизнеса и власти, позволили кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины.

«Это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы уже у правоохранительных органов», — отметил глава киевского режима.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа проведёт расследование работы украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК). Предполагается, что через ЦПК бывшие американские высокопоставленные чиновники из числа демократов оказывали серьёзное влияние на судебную и правоохранительную системы Украины.

Зеленский 2 февраля в интервью AP опроверг заявления представителей бывшей администрации США о том, что Вашингтон выделил Украине 177 млрд долларов. Украина, по его словам, получила в 2,5 раза меньше, а где находятся остальные якобы выделенные средства, ему неизвестно.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский словами о том, что до Украины дошла лишь часть выделенных США денежных средств, фактически признал, что Киев обкрадывал американских налогоплательщиков.

В конце декабря 2024 года бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен отметил, что коррупция на Украине достигла небывалых масштабов, при этом реальная демократия в стране отсутствует.